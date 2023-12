Wolfsburg. Die Armringer des VfL Wolfsburg sind erfolgreich beim Nordic Open in Stockholm. Die Tägers teilen die Titel wieder brüderlich.

Während in deutschen Wohnzimmern mit der Weihnachtsdekoration langsam die besinnliche Zeit einzieht, wurde es am ersten Adventswochenende in Stockholm nochmal sportlich. Beim Armwrestling-Turnier Nordic Open kämpften zum Jahresabschluss noch einmal die besten Armwrestler der Welt um Edelmetall. Im Rahmen der offenen nordeuropäischen Meisterschaft trafen über 170 Armwrestler aus 20 Nationen in Schwedens Hauptstadt aufeinander. Unter Ihnen befanden sich auch vier Sportler des VfL Wolfsburg. Laura Branding, Matthias Schlitte sowie Jan und Fabian Täger traten letztmalig im Jahr 2023 an den Wettkampftisch.