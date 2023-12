Neuhaus. Das Tischtennis-Team des SSV Neuhaus feiert zwei Heimsiege in der Oberliga Nord-West.

Zwei Spiele, zwei Siege, vier Punkte: Besser hätte das Heimspiel-Wochenende für den SSV Neuhaus in der Tischtennis-Oberliga Nord-West nicht laufen können. Die Neuhäuserinnen besiegten am Samstag den TuS Fleestedt mit 7:3 und legten am Sonntag einen weiteren Sieg nach. Gegen den Polizei SV GW Hildesheim setzte sich der SSV mit 8:2 durch.