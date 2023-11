Fallersleben. Die Hoffmannstädter treten in der Handball-Oberliga beim VfL Hameln an, der viel Tempo ins Spiel bringen will.

Mehr spielerische Sicherheit, mehr Selbstvertrauen und vor allem mehr Punkte: Die Handballer des VfB Fallersleben haben in den vergangenen Wochen den Weg zurück zu alter Stärke eingeschlagen. Doch wie weit sind die „Lions“ bereits? Beim VfL Hameln (Samstag, 19 Uhr) steht der Oberliga-Neunte vor einer schweren Auswärtsprüfung.