Vorsfelde. Vorsfelde bittet Handball Hannover-Burgwedel zum Top-Spiel ins Schulzentrum im Eichholz.

Top 3, Vizemeister oder sogar Titelgewinn? Was ist drin für die Handballer des MTV Vorsfelde in dieser Oberliga-Saison? Die Begegnung mit Handball Hannover-Burgwedel am Sonntagabend (17 Uhr, Sporthalle im Eichholz) wird Antworten geben.