Wolfsburg. Die Schwimmerin des TV Jahn Wolfsburg brilliert bei der Kurzbahn-EM der Masters in Funchal auf Madeira (Portugal).

Dreifach-Gold nach Wolfsburg! Eine Woche lang fanden die Europäischen Masters Schwimmwettkämpfe auf der Kurzbahn und im Freiwasser in Portugal statt. In Funchal, auf der Insel Madeira, vertraten Viola Friedrichs und Katie Soos die Farben des TV Jahn Wolfsburg. In ihren jeweiligen Altersklassen (AK) stellten sie sich der europäischen Konkurrenz – und das mit einer sensationellen Bilanz.