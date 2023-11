Fallersleben. 30:26 gegen Duderstadt: Die Oberliga-Handballer des VfB Fallersleben holen drei wichtige Punkte und klettern auf Tabellenplatz 9.

Dass das Heimspiel gegen den TV Jahn Duderstadt mehr Arbeitssieg als Handball-Gala war, störte beim VfB Fallersleben niemanden. Was zählte, ist, dass die „Lions“ anknüpften an die Derby-Leistung in Vorsfelde und sich dank des dritten Saisonsiegs auf Oberliga-Rang 9 vorschoben. Der VfB bezwang die Gäste aus dem Eichsfeld mit 30:26 (14:15).