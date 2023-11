Oldenburg/Vorsfelde. Der eingewechselte Fabio Cinquino sichert dem SSV in der Fußball-Oberliga in der Nachspielzeit zumindest noch einen Zähler.

Mit einem Sieg wurde es nach zuvor zwei Niederlagen in Folge für den Fußball-Oberligisten SSV Vorsfelde zwar wieder nichts. Dafür fuhren die Eberstädter mit einem gefühlten Sieg vom Spiel beim VfL Oldenburg nach Hause, denn: Nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand traf Joker Fabio Cinquino für seine Farben in der Nachspielzeit noch zum 2:2-Ausgleich.

Die Gäste versuchten von Beginn an, ihren Gegner bereits in dessen Hälfte unter Druck zu setzen. Der VfL wiederum agierte – aufgrund des Pressings der Vorsfelder – zumeist mit langen Bällen. Zum ersten Mal gefährlich vor dem Kasten von Oldenburgs Torhüter Thilo Pöpken wurde es nach acht Spielminuten, als ein Freistoß von Dustin Reich aus dem Halbfeld an Freund und Feind vorbeisegelte – aber letztlich auch knapp am Tor. Elf Minuten später wehrte SSV-Schlussmann Justin Kick einen Kopfball der Hausherren zur Ecke ab. Diese brachte jedoch nichts ein. Viele Torraumszenen gab‘s aber nicht zu verzeichnen, auch weil sich die Partie, geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen, größtenteils im Mittelfeld abspielte.

Die Art und Weise, wie wir mit dem Rücken zur Wand gespielt haben, war klasse. Alexander Strehmel, Trainer des SSV Vorsfelde

Im zweiten Durchgang klingelt es gleich viermal

Die Treffer fielen dann im zweiten Abschnitt. Den besseren Start erwischte der VfL, Tade Niehues vollendete zum 1:0. Es schien ein Wirkungstreffer für die Mannschaft von Alexander Strehmel gewesen zu sein. Cinquino brachte kurz nach seiner Einwechslung einen Oldenburger im Strafraum zu Fall. Fynn Friedrichs ließ Kick vom Punkt aus keine Abwehrchance – 0:2 aus Sicht des SSV. Der stellte jedoch seine Comeback-Qualitäten unter Beweis und kam nach einer Ecke durch Reich zum Anschluss (78.). Die Vorsfelder blieben am Drücker und belohnten sich noch durch Cinquinos Treffer zum 2:2.

„In der ersten Halbzeit hatten wir den VfL im Griff. Nach der Pause waren wir ein bisschen zu unaufmerksam. Aber die Art und Weise, wie wir mit dem Rücken zur Wand gespielt haben, war klasse“, resümierte Strehmel.

SSV: J. Kick – Topsakal, Breit, Schmidt (34. M. Kick), Istock – Mokry (68. Cinquino), Gangloff, Broistedt (58. Dallali), Richter (58. Zimpfer) – Reich, Friedrich (90.+4 Flaschel).

Tore: 1:0 Niehues (52.), 2:0 Friedrichs (70./FE), 2:1 Reich (78.), 2:2 Cinquino (90.+2).