Wolfsburg. Die ersten Schneeflocken sind gefallen, aber Fußball gespielt wird am Wochenende trotzdem.

Es wird winterlich in Wolfsburg, der Jugendfußball aber läuft weiter. Am Wochenende stehen wieder einige spannende Spiele an. Zum Beispiel am Samstag in Neuhaus.

A-Junioren, Niedersachsenliga

Lupo Martini Wolfsburg – BSC Acosta (Sa., 15 Uhr)

Schafft es die A-Jugend von Lupo Martini, die Altersgenossen aus Braunschweig zu überflügeln? Mit einem Sieg wären die Kreuzheider am BSC in der Tabelle vorbei.

A-Junioren, Landesliga

SV Reislingen-Neuhaus – JSG Schöningen (Sa., 12 Uhr)

Ein wichtiges Duell haben die A-Junioren des SV Reislingen-Neuhaus am Samstagmittag vor der Brust. Gelingt der Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten Schöningen, der nur einen Zähler und einen Platz hinter den „Bötzelkickern“ rangiert?

JFV 37 Göttingen – SSV Vorsfelde (Sa., 15.30 Uhr)

Deutlich weniger Druck haben indes die Vorsfelder A-Junioren. Im gesicherten Mittelfeld stehend, könnte der SSV aber die Göttinger mit einem „Dreier“ hinter sich lassen. Allerdings wird der JFV eine richtig große Aufgabe. Sechs ihrer bisher sieben Spiele bestritten die Göttinger siegreich.

B-Junioren, Regionalliga

VfL Wolfsburg U16 – SV Werder Bremen U16 (Sa., 13 Uhr)

Der VfL könnte sich mit einem Sieg vermutlich endgültig vom unteren Tabellendrittel entfernen. Auf die Werderaner würde Wolfsburg dann in jedem Fall zwölf Punkte Abstand haben.

B-Junioren, Landesliga

SSV Vorsfelde – BSC Acosta (Sa., 13 Uhr)

Die Braunschweiger könnten gleich gemeinsam mit ihrer A-Jugend anreisen, die nur wenig später bei Lupo antritt. Die Vorsfelder stehen auf Platz 5 genau hinter dem BSC, könnten mit einem Sieg auf zwei Punkte heranrücken.

C-Junioren, Landesliga

SSV Vorsfelde – BSC Acosta 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 (37.), 1:1 Solaker (70.+4).

Bitter, bitter, bitter – in der vierten Minute der Nachspielzeit musste der SSV am Mittwochabend doch noch den Ausgleich hinnehmen. Ein kleiner Rückschlag im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz.

VfL Wolfsburg U14 – MTV Wolfenbüttel 9:1 (7:0)

Tore: 1:0 Aytac (2.), 2:0 Mohamadou (7.), 3:0 Aytac (16.), 4:0 Mohamadou (19.), 5:0 Mohamadou (22.), 6:0 Aytac (28.), 7:0 Mohamadou (33.), 8:0 Aytac (57.), 8:1 Albuabud (60.), 9:1 Maloku (66.).

Wieder springt bei einem Flutlichtspiel ein Kantersieg für die U14 des VfL heraus. Gar nicht zu bremsen waren in der ersten Hälfte Zerdin Aytac und Hamzath Mohamadou, die den 7:0-Pausenstand in Co-Produktion besorgten.

SSV Vorsfelde – BVG Wolfenbüttel (Sa., 13 Uhr)

Das nächste Duell für die Eberstädter mit einem Team aus dem Niemandsland der Tabelle. Wenn der SSV auf dem 2. Platz verweilen möchte, müssen drei Punkte her, denn der MTV Gifhorn steht schon zum Sprung bereit, um Vorsfelde zu verdrängen.

FC Eintracht Northeim – VfB Fallersleben (Sa., 13 Uhr)

Gegen das Schlusslicht Northeim will Fallersleben die Punkte 5, 6 und 7 einsammeln.