Wolfsburg. Die A-Junioren des VfL Wolfsburg haben am Samstag den FC St. Pauli zu Gast.

Die Tabellenführung ist futsch, doch die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg haben die Spitze weiter im Visier. Am Samstag (12 Uhr) empfangen die Grün-Weißen den FC St. Pauli im AOK-Stadion. In der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost will der VfL zurück nach ganz oben.

Die Länderspielpause überstand das Team von VfL-Cheftrainer Daniel Bauer ohne Verletzungen. Teils mit Spielpraxis, teils mit Siegen – so kamen die Talente des VfL von ihren Nationalteams zurück zum Tabellenzweiten. Kofi Amoako und Dzenan Pejcinovic durften sich währenddessen bei den Bundesliga-Profis der Wolfsburger zeigen. Für Bauer geht es im Jahresendspurt vor allem um eines: „Jetzt muss der Fokus voll auf uns liegen, wir wollen Hertha jagen.”

Wolfsburgs David Odogu glänzt derzeit bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien

Ein Talent wird etwas länger unterwegs sein: David Odogu verweilt momentan mit der deutschen Nationalmannschaft bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien und hatte als Innenverteidiger großen Anteil daran, dass Deutschland sich am Freitag im Viertelfinale mit 1:0 gegen Spanien durchsetzte. Odogu absolvierte vier der bisherigen fünf Spiele von Anfang an und nimmt im Vergleich zur U17-EM im vergangenen Sommer eine große Rolle ein. „Wir stehen in ständigem Kontakt und sprechen über seine Spiele”, erzählt Bauer, der alle bisherigen Spiele der DFB-Auswahl verfolgte.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin mussten die Wolfsburger nach nur einem Spieltag die gewonnene Tabellenspitze wieder an Hertha BSC abgeben. Der VfL wurde vom Jäger zum Gejagten und dann wieder zurück zum Jäger. Gegen die Hamburger soll die Hertha wieder angegriffen werden. „Wir kennen die Rolle und haben die Spitze weiterhin im Blick”, betont Bauer.

Die Gäste aus der Hansestadt spielen bisher eine durchwachsene Saison. Gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte hagelte es zumeist Niederlagen, gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller holten die Kiezkicker ihre Punkte. VfL-Coach Bauer: „St. Pauli ist eine Überraschungstüte, aber an einem guten Tag können sie alle Mannschaften vor eine schwierige Aufgabe stellen.”