Wolfsburg. Am Samstag gastiert der Überflieger der Handball-Oberliga in Wolfsburg. Ob Punkte oder Erfahrung – der VfL wird profitieren.

Noch immer stecken die „Hurricanes“ in der Findungsphase – die Leistungen der Handballerinnen des VfL Wolfsburg schwanken. Nun wäre es mal wieder Zeit für ein ausgeprägtes Hoch, denn auf den VfL wartet die ultimative Herausforderung der aktuellen Oberliga-Saison: Die Übermannschaft des SV Altencelle gastiert am Samstag ab 18 Uhr in Wolfsburg (Carl-Hahn-Schule).