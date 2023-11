Vorsfelde. SSV legt sein Hauptaugenmerk nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge auf die defensive Stabilität. Zwei Stammspieler fehlen.

Nachdem die Fußballer des SSV Vorsfelde in der Oberliga in neun Begegnungen hintereinander nicht zu schlagen gewesen waren, kamen sie in den letzten beiden Spielen etwas aus dem Tritt. Der überraschend deutlichen 0:5-Pleite bei Schlusslicht STK Eilvese folgte in der vergangenen Woche ein 1:3 gegen Topteam BSV Kickers Emden. „Wir müssen wieder widerstandsfähiger werden“, fordert Vorsfelde-Trainer Alexander Strehmel vor dem Gastspiel beim VfL Oldenburg am Sonntag (15 Uhr).