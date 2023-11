Fallersleben. Der Handball-Oberligist geht zuversichtlich in sein Heimspiel gegen den TV Jahn Duderstadt. Der vierte Saisonsieg ist fest eingeplant.

Der Trend ist intakt. Trotz der Derby-Niederlage sehen sich die Handballer des VfB Fallersleben auf dem richtigen Weg – zurück in die Top 6 der Oberliga. Gegen den TV Jahn Duderstadt wollen die „Lions“ auch am Samstag (19 Uhr) in der Sporthalle am Windmühlenberg wieder doppelt punkten. Doch der Traditionsverein aus Süd-Niedersachsen ist stärker als es sein Tabellenplatz vermuten lässt.