Wolfsburg. Lennart Röhl landet bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften auf Platz 6 und Platz 8 im Nachwuchsranking und beweist Nervenstärke.

Ein Wolfsburger gehört zu den 30 besten Schwimmern in Deutschland: Lennart Röhl vom TV Jahn Wolfsburg blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an den deutschen Kurzbahnmeisterschaften zurück, die am Wochenenden in Wuppertal stattfanden. Im Gepäck auf dem Heimweg hatte Röhl zwei Finalteilnahmen und wieder zwei neue Vereinsrekorde.