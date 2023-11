Wolfsburg. Sowohl das Ehepaar Flimm als auch die Eheleute Drees sind über die Landesgrenzen hinweg bei Turnieren dabei.

Beiden Weltranglistenturnieren des Welttanzsportverbandes (WDSF) im Rahmen der Saxonian Dance Classics in Dresden präsentierten sich Jürgen und Christine Flimm, Sonderklassen-Tanzsportpaar des SSV Neuhaus, in guter Form. In der Konkurrenz der Mastersclass III S war mit 131 Paaren ein attraktives internationales Teilnehmerfeld im Wettbewerb vertreten. Das Ehepaar Flimm erreichte mit starken Leistungen letztendlich einen respektablen 16. Platz.