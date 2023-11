Reislingen. Der Bezirksliga-Fußballer des SV Reislingen-Neuhaus läuft im „Big Apple“ seinen allerersten Marathon überhaupt.

Normalerweise läuft Bennet Bülter in der Fußball-Bezirksliga beim SV Reislingen-Neuhaus die Außenbahnen hoch und runter. Nun fehlte die Nummer 7 dem SVR aber ein paar Spiele. Der Grund war aber auch sportlicher Natur: Bülter lief beim Marathon in New York mit. Es war sein erster Marathonversuch überhaupt – und dann gleich im „Big Apple“! So viel vorweg: Er hat‘s ins Ziel geschafft!