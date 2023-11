Vorsfelde/Fallersleben. Am Samstag ist es wieder so weit: Derby-Zeit in der Handball-Oberliga! Kann der Underdog den Favoriten wieder ärgern?

Wie weitreichend sind die Gesetze, die Derbys zu eigen sind? Und wie lauten sie? Auf dem Papier haben die Handballer des VfB Fallersleben im Lokalduell (Sa., 18.30 Uhr) bei Oberliga-Spitzenreiter MTV Vorsfelde keine Chance. Doch wenn es stimmt, dass vor Derbys die gängigen Statistiken keine belastbaren Indikatoren für die Einschätzung der Kräfteverhältnisse sind, dürfen die Hoffmannstädter hoffen.