Wolfsburg. Die Landesliga-Fußballerinnen gewinnen 3:1 gegen den Oberliga-Absteiger. Kurios: Den entscheidenden Treffer macht eine Torhüterin.

Überraschung geglückt: Der 1. FC Wolfsburg ist selbstbewusst in die Partie gegangen – und enttäuschte nicht. Gegen den formstarken Oberliga-Absteiger Eintracht Northeim, der zuvor sechs Begegnungen in der Fußball-Landesliga in Serie gewonnen hatte, setzten sich die Spielerinnen von FC-Coach Hendrik Bichel mit 3:1 (2:0) durch.