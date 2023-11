Eilvese/Vorsfelde. Nach zuvor neun ungeschlagenen Partien in Folge reißt die Serie ausgerechnet beim Tabellenletzten. Kein SSV-Akteur erreicht Normalform.

Dass die Ungeschlagen-Serie (neun Spiele) des Fußball-Oberligisten SSV Vorsfelde irgendwann einmal reißen würde, war zwar allen Beteiligten klar. Dass ausgerechnet das abgeschlagene Schlusslicht STK Eilvese dem SSV mal wieder eine Niederlage zuführte, das kam allerdings etwas überraschend. Mit 0:5 (0:2) unterlagen die Eberstädter im Aufsteigerduell. SSV-Trainer Alexander Strehmel sprach von einem „gebrauchten Tag für uns alle“.

Bei Dauerregen und tiefem Boden entwickelte sich von Anfang an ein Kampfspiel. „In den ersten 20 Minuten haben wir gut dagegengehalten“, berichtete Strehmel und führte aus: „Bis zum 0:1 war der Auftritt okay.“ Dann aber brachte Jannis Neugebauer den Mitaufsteiger in Führung. Rund eine Viertelstunde später drückte Mohamad Saade das Spielgerät nach einer Flanke aus dem Halbfeld über die Linie zum 2:0 für die Hausherren. „Eilvese stand sehr tief und hat die Bälle schnell in die Spitze gespielt“, erklärte der Trainer der Gäste. Seine Elf hingegen habe sich „zu viele leichte Ballverluste“ im Mittelfeld geleistet.

Stehmel will mit Viererwechsel in der Halbzeit „Zeichen“ setzen

In der Halbzeitpause reagierte Ex-Profi Strehmel, wechselte gleich viermal aus und stellte das System von 4:1:4:1 auf 4:4:2 um – „ich wollte einfach ein Zeichen setzen“, betonte der Vorsfelder Coach. Und die Umstellung zeigte Wirkung. Man habe einige Torchancen gehabt. Nach einem leichten Ballverlust der Gäste stellte jedoch Kaan Akif Köse (66. Minute) auf 3:0 – die Entscheidung. Strehmel erkannte an: „Danach ging der Glaube an einen Punktgewinn verloren.“ So schlug der STK noch zweimal zu.

SSV: Hekkel – Topsakal (46. Dallali), Breit, M. Kick, Schmidt – Broistedt (68. Oral) – Mokry (46. Friedrich), Bammel (46. Cinquino), Gangloff, Istock – Haberecht (46. Pörschmann).

Tore: 1:0 Neugebauer (20.), 2:0 Saade (36.), 3:0 Köse (66.), 4:0 Saade (82.), 5:0 Meinhold (87.).

juv