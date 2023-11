Wolfsburg. Der 1. FC trifft in der Fußball-Landesliga (Frauen) auf den Absteiger Northeim, der eine beachtliche Serie vorweisen kann.

Northeim im Doppelpack: Der 1. FC Wolfsburg bekommt es in den nächsten beiden Spielen der Fußball-Landesliga mit dem Oberliga-Absteiger Eintracht Northeim zu tun. Duell Nummer 1 findet am Sonntag um 11 Uhr auf dem D-Platz im Stadion West statt. Trotz einer beachtlichen Serie der Gäste, wollen die Spielerinnen von Trainer Hendrik Bichel ohne Ehrfurcht in die Partie gehen.