Wolfsburg. Die Oberliga-Handballerinnen sind am Samstag beim heimstarken Northeimer HC gefordert und hoffen auf die Trendwende für die Saison.

Noch müssen die Saisonziele nicht neuformuliert werden, doch sind die Relegationsränge der Oberliga in weitere Ferne gerückt, als es den Handballerinnen des VfL Wolfsburg lieb sein kann. Die „Hurricanes“ sind nach drei Niederlagen in Folge Zehnter. Beim Northeimer HC kämpfen die Wolfsburgerinnen am Samstag ab 17 Uhr um den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze.