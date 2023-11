Neuhaus. Jürgen und Christine Flimm vom SSV Neuhaus sichern sich mit einem 2. Platz beim Abschluss in Gifhorn den 2. Rang in der Gesamtwertung.

Auch bei der Endveranstaltung der Goldenen 55, der Turnierserie des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) in den Standardtänzen, präsentierten sich Jürgen und Christine Flimm erneut in guter Form. Das Sonderklassen-Tanzsportpaar des SSV Neuhaus sicherte sich einen tollen zweiten Platz beim Abschlussturnier in Gifhorn. In der Gesamtwertung der Serie landete das Paar auf Rang 2 – ein klasse Erfolg.