Barnstorf/Mörse. Hoch hinaus ging es am Samstag für Trampolinsportler aus dem ganzen Land beim vom SV Barnstorf ausgerichteten Deutschland Cup.

Die Ballsporthalle in Mörse wurde zum Sprung-Eldorado: Der SV Barnstorf richtete am vergangen Samstag auf dem Herzberg den Deutschland Cup 2023 aus. Das Publikum und das Teilnehmerfeld war am Ende eines langen Veranstaltungstags sicherlich zufrieden.