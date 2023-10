Befreiungsschlag bleibt aus: Fallersleben spielt nur remis

Fallersleben Der VfB trennt sich in eigener Halle mit 31:31 von der HSG Schaumburg-Nord und steckt weiterhin im Tabellenkeller fest.

Im Vergleich zur Vorwoche stimmte beim VfB Fallersleben (am Ball Kris Behrens) gegen Schaumburg-Nord (in Weiß) die Einstellung wieder.

Reaktion ja, Befreiungsschlag nein: Das 31:31 (15:15)-Remis gegen die HSG Schaumburg-Nord stellt die Handballer des VfB Fallersleben weder zufrieden noch sorgt es für weiteren Frust. Tabellarisch hilft der Punktgewinn kaum, die Hoffmannstädter hängen weiterhin im Tabellenkeller der Oberliga fest.

Fallersleben Einstellung passt, spielerisch ist noch Luft nach oben

Verpufft ist der Effekt der Mannschaftssitzung im Anschluss an das Lehrte-Debakel (18:38) nicht. Fallersleben trat geschlossener auf. „Wir standen als Einheit zusammen“, berichtete VfB-Spielmacher Christian Lopez. „Wir sind als Team aufgetreten, haben uns gegenseitig unterstützt.“ Die Einstellung der „Lions“ stimmte. Spielerisch allerdings ließ der Auftritt gegen Schaumburg-Nord noch zu wünschen übrig. Eine Steigerung war auszumachen, doch noch immer schöpft der VfB sein Potenzial nicht aus. „Wir haben phasenweise gut gespielt, teilweise ordentliche Kombinationen gezeigt“, erklärte Trainer Mike Knobbe. „Aber wir rufen die Leistung nicht über längere Zeit ab“, fügte Knobbe an.

In der hitzigen Schlussphase verpasste es der VfB, (links Christian Lopez) den Sack zuzumachen. Bei HSG-Schlussmann Jens Brückner (rechts) war oftmals Endstation. Foto: Lars Landmann / regios24

Eine schlechtere Phase erwischte der VfB gleich zu Spielbeginn. Er startete mit einer 0:3-Hypothek in die Begegnung. Es dauerte eine Viertelstunde, bis sich die Fallersleber gefunden hatten. „Wir haben uns reinkämpfen müssen“, sagte Knobbe. In der 18. Minute fiel der 9:9-Ausgleich, kurz darauf waren die Gastgeber mit 12:10 (24.) in Führung. Zur Pause stand es unentschieden.

In der Schlussphase „ist das Pendel in Richtung der HSG umgeschwungen“

Nach dem Seitenwechsel übernahm der VfB mehr und mehr die Kontrolle über die Partie. In der 41. Minute führten die „Lions“ mit 22:19, elf Minuten vor Spielende mit 26:22. „In der Phase haben wir viel richtig gemacht“, lobte der VfB-Coach. Doch die HSG hatte noch lange nicht aufgegeben. Die Gäste blieben dran, verkürzten Tor für Tor. Fallersleben wurde nervös. „Es ist wie immer, wenn man unten drinsteht. Wir haben das Flattern bekommen“, meinte Knobbe. Der VfB vergab Großchancen, die Schiedsrichter pfiffen in strittigen Situationen gegen das Heimteam. „Es kam alles zusammen“, erklärte der Trainer des Gastgebers. „Das Pendel ist in Richtung der HSG umgeschwungen.“ Die Führung hielt bis 38 Sekunden vor Schluss, dann fiel das 31:31 – viel bitterer geht es kaum. „Das ist ein verlorener Punkt für uns“, unterstrich Lopez.

Die Fallersleber versuchen trotzdem, das Positive mitzunehmen. „Ein Punkt ist ein Teilerfolg. Wir müssen uns jetzt langsam stabilisieren, kleine Schritte gehen“, betonte Knobbe. „Uns selbst Druck zu machen, führt zu nichts.“

VfB Fallersleben: Wilken, Kramme – Meyer, Hartfiel (4), Schroeter (3), Ströh, Lopez (5), Frankenberg (1), Hillwig, Fuhlrott (2), Behrens (3), Hornke (1), Perl (12).

