Fechten Bärbel Gorius wird in Florida mit dem Degen Weltmeisterin

„Einfach eine Wahnsinnsleistung!“ – so kommentierte der VfL Wolfsburg in einem Social Media-Beitrag den jüngsten Erfolg von Bärbel Gorius. Die 79-jährige Ausnahmesportlerin gewann mit der deutschen Seniorinnen-Mannschaft in Florida (USA) bei den Veteran Fencing World Championships den Weltmeistertitel im Degenfechten. Es war aber nicht der einzige bemerkenswerte Erfolg von Gorius bei diesen Titelkämpfen.

Die Wolfsburgerin trat gleich in mehreren Konkurrenzen an. Mit dem Florett landete sie bei den Damen auf dem 8. Rang, mit dem Degen auf Platz 12. Das sind schon sehr gute Ergebnisse, die aber im Kollektiv von Gorius noch übertrumpft wurden. Mit der Florett-Mannschaft schaffte sie es aufs Treppchen und feierte die Bronzemedaille. Das Beste aber kam zum Schluss.

Mit dem Degen-Team trumpfte Gorius richtig auf, dabei lief es in der Vorrunde noch gar nicht so richtig rund für die Deutschen. Nur einer von drei Kämpfen wurde siegreich bestritten. Doch dann zündeten die Fechterinnen durch und starteten eine außergewöhnliche Aufholjagd, die in die Runde der letzten Vier führte. Zunächst wurden im Halbfinale dann die favorisierten US-Amerikanerinnen aus dem Weg geräumt (30:25), bevor es im Finale gegen Ungarn richtig spannend wurde. Nach packenden Gefechten ging die deutsche Mannschaft als Sieger hervor und setzte sich mit 23:21 durch.

