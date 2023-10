Wolfsburg Der Stürmer des Fußball-Bezirksligisten TSV Ehmen führt die Torjägerliste aktuell mit 13 Treffern an.

Fußball Raue ist auf dem Weg zur zweiten Kanone in Folge

Sie sind die Ballermänner und oft auch die Lebensversicherung ihre Mannschaft, die Rede ist von den erfolgreichsten Torjägern. Wir haben einen Blick auf die treffsichersten Wolfsburger Schützen von der Oberliga bis in die Kreisliga geworfen und stellen sie vor.

Oberliga

Der Aufsteiger SSV Vorsfelde befindet sich im Höhenflug. Die Elf von Trainer Alexander Strehmel sammelte in elf Spielen starke 20 Punkte und belegt derzeit den vierten Platz. Der SSV setzt dabei auf eine Doppelspitze mit Michel Haberecht (5 Treffer) und Dustin Reich (4), die fast die Hälfte der Eberstädter Tore erzielt haben. Beim Staffelkonkurrenten Lupo Martini Wolfsburg führt derweil der offensive Mittelfeldspieler Maxim Safronow die interne Torjägerliste an, der Zehner kommt bisher auf sechs Treffer. Große Hoffnungen wurden bei den Kreuzheidern auf Marius Homann gesetzt. Doch früh in der Saison zog sich der Neuzugang einen Muskelfaserriss zu und bei seinem Comeback folgte ein Muskelbündelriss, die Hinrunde ist für den Stürmer somit beendet, ohne dass er seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte.

Ehmens Marco Raue (re.) steht nach nur neun Spielen bei 13 Saisontreffern. Foto: Tim Borgfeld / regios24

Bezirksliga

Der TSV Ehmen sorgt derzeit als Aufsteiger für Furore. Großen Anteil daran hat Marco Raue. In der vergangenen Saison schoss er noch die Kreisliga kurz und klein (32 Tore), nun ist er das Schreckgespenst für die Abwehrreihen in der Bezirksliga. In neun Spielen war Raue bereits 13 mal erfolgreich. Auf Platz 2 folgt Sebastian Wagner-Reyes vom Spitzenreiter SSV Vorsfelde II (9 Tore). Weitere Treffer werden bei ihm jedoch erst einmal nicht dazukommen, denn er zog sich bei der 0:2-Niederlage gegen den MTV Isenbüttel einen Bruch des Handgelenks zu und fällt vorerst aus.

Kreisliga

Ziemlich torreich geht es derweil in der Kreisliga Wolfsburg zu. Pro Partie fallen im Schnitt 5,9 Treffer. Spitzenreiter ESV Wolfsburg hat dabei die beste Offensive (37 Tore) und auch den erfolgreichsten Torjäger vorzuweisen. Gabriel Zimpfer steht bereits bei 10 Saisontreffern und hat somit einen großen Anteil am Erfolg des ESV. Doch auch Rene Ponischil (VfB Fallersleben II, 8 Tore), Yannik Sölter (SV Nordsteimke, 8) und Dominik Pisano (Jahn Wolfsburg, 7) stellten ihre Torjägerqualitäten unter Beweis.

