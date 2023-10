Vorsfeldes U19 trifft beim MTV Gifhorn spät zum Sieg

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende durften sie jubeln: Die A-Junioren des SSV Vorsfelde setzten sich dank zwei späten Treffern beim MTV Gifhorn mit 2:0 durch.

Nicht nur im Ligabetrieb rollte der Ball am vergangenen Wochenende auf den Sportanlagen der hiesigen Jugendfußballmannschaften. Auch die Runde 2 des Niedersachsenpokals der U19 stand auf der Agenda. Hier gaben sich die Favoriten aber keine Blöße.

A-Jugend Niedersachsenpokal 2. Runde

SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte – VfL Wolfsburg U19 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Doci (5.), 0:2 Benedict (26.), 0:3 Hoffmann (45.), 0:4 Hensel (80.), 0:5 Doci (86.), 0:6 Mbassi (88.).

Der Zweite der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost löste die Pflichtaufgabe beim Niedersachsenligisten souverän. Adrian Doci stellten die weichen für die „Jungwölfe“ bereits früh auf Sieg. Trevor Benedict sowie Nils Hoffmann trafen schon vor dem Seitenwechsel zur Vorentscheidung. In Durchgang 2 nahmen die Gäste, mit der sicheren Führung im Rücken, zunächst das Tempo etwas heraus – bis zur 80. Spielminute. Dann legten die Wolfsburger noch dreimal nach.

Lupo Martini Wolfsburg – Eintracht Braunschweig 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Szczerba (23.), 0:2 Eigentor Romdhani (40.), 0:3 Eigentor Comito (56.), 0:4 Szczerba (59.), 0:5 Backfisch (89.).

Nichts zu holen war für die Wolfsburger gegen den Bundesligisten. Dabei standen die Hausherren zumindest bis zur Mitte der ersten Halbzeit hinten sicher. Kacper Szczerba gelang dann jedoch der Dosenöffner für die Gäste. In der Folge wurde es zweimal richtig bitter für die Gastgeber: Erst traf Omar Romdhani, dann Lukas Comito in den eigenen Kasten. Somit war die Begegnung entschieden.

A-Junioren Landesliga

MTV Gifhorn – SSV Vorsfelde 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Borchers (81.), 0:2 Schäfer (89.).

Zweiter „Dreier“ in Folge für die Vorsfelder. Somit bugsierten sich die Eberstädter, zumindest vorübergehend, auf Rang 4. Der erste Durchgang ist schnell erzählt: Beide Teams hatten nicht genügend Zielwasser getrunken, weshalb es torlos in die Kabinen ging. Auch nach dem Seitenwechsel mussten sich die Fans in der Mühlenstadt lange gedulden, ehe der Ball zum ersten Mal im Netz zappelte. Leander Borchers und Kevin Schäfer stellten letztlich den Auswärtssieg sicher.

B-Junioren Regionalliga Nord

Niendorfer TSV – VfL Wolfsburg II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Schneider (17.), 1:1 John (50.), 2:1 Eroglu (55./FE).

Knapp geschlagen geben musste sich die U16 der „Wölfe“ beim Tabellenzweiten. Aaron Schneider brachte die favorisierten Hausherren in Spielminute 17 in Führung. Michael John gelang zwar im zweiten Spielabschnitt der Ausgleich für die Gäste, doch Ediz Mevlüt Eroglu traf nur fünf Zeigerumdrehungen später vom Punkt aus zum Sieg für den TSV. Weiter geht‘s für die Elf von Trainer Patrick Kunig am Samstag. Zu Gast ist ab 14 Uhr die U17 des FC Union 60 Bremen.

B-Junioren Landesliga

JSG Goslar – VfB Fallersleben 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Schöpke (18.), 0:2 Westerwick (28.), 0:3 Hilgendorf (66.).

Nicht ins stolpern gerieten die Hoffmannstädter bei noch punktlosen Schlusslicht. Luis Schöpke brachte seine Farben in Minute 18 in Front. Nur zehn Minuten später legte die Mannschaft von Trainer Marc Bolduan in persona Sebastian Westerwick nach. Jannes Hilgendorf machte mit seinem Tor im zweiten Durchgang alles klar.

C-Junioren Regionalliga Nord

USC Paloma – VfL Wolfsburg 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Müller (19.), 1:1 (30.), 2:1 (35.), 2:2 Ibrahim (70.+2).

Letztlich nahmen die „Jungwölfe“ zwar nur einen Zähler mit nach Hause, doch der Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli – der zwei Partien mehr absolviert hat – beträgt nur noch sechs Punkte. Fabio Müller war für die Gäste in Minuten 19 zur Stelle – 1:0. In der Folge gaben die Kicker aus der Autostadt aber die Führung binnen sechs Minuten aus der Hand und der Gastgeber drehte das Spiel. In der Nachspielzeit besorgte Amar Ibrahim noch das 2:2.

C-Junioren Landesliga

VfB Fallersleben – BVG Wolfenbüttel 2:4 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Gärtner (1., 6.), 1:2 Makina (16./Elfmeter), 2:2 Michalski (40.), 2:3, 2:4 Gärtner (70., 71.).

Der VfB hat es verpasst, mit einem Heimsieg den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen. Zwar bewiesen die Fallersleber Moral – und egalisierten einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand. Letztlich war es aber Wolfenbüttels „Viererpacker“ Nikita Gärtner, der die Hintermannschaft der Hausherren immer wieder vor große Probleme stellte.

