Vorsfeldes U19 souverän gegen Schlusslicht Schöningen

Die Fußballer der U19 von Lupo Martini Wolfsburg haben es in der A-Jugend-Niedersachsenliga verpasst, den Anschluss an das obere Tabellendrittel herzustellen. Der VfL unterlag beim SC Göttingen 05. Besser machten es dagegen die Altersgenossen des SSV Vorsfelde in der Landesliga. Sie bezwangen Schlusslicht JSG Schöningen und schoben sich auf Rang 5 vor.

A-Junioren-Niedersachsenliga

SC Göttingen 05 – Lupo Martini Wolfsburg 5:3 (2:2). Tore: 0:1, 0:2 Ostburg (29., 35.), 1:2, 2:2 Müller (37., 38.), 3:2 Herwig (51.), 4:2 Hayrapetyan (61.), 5:2 Hobrecht (71.), 5:3 Ostburg (90.+1).

Wildes Acht-Tore-Festival in der Universitätsstadt. Dabei starteten die Wolfsburger gut in die Partie und gingen mit 2:0 in Führung. Doch schon vor der Pause drehten die Hausherren auf und kippten das Spiel in Hälfte 2 zu ihren Gunsten.

A-Junioren-Landesliga

SSV Vorsfelde – JSG Schöningen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Schmidt (18.), 2:0 Wernecke (36.), 2:1 Bittner (49.), 3:1 Bassek (52.), 4:1 Eigentor Mechelke (70.).

Die Eberstädter waren von Anfang an fokussiert gegen das noch punktlose Schlusslicht. Jasper Schmidt und Philip Wernecke sorgten bereits vor dem Gang in die Kabinen für beruhigende Verhältnisse aus Sicht des Gastgebers. Nach dem Seitenwechsel sorgte der SSV schnell für Klarheit.

Arminia Vechelde – SV Reislingen-Neuhaus 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Mischek (5.), 2:0 Kratschmer (50.), 3:0 Naser Bytyqi (83.).

Durch die Niederlage im Duell der Tabellennachbarn fielen die Gäste hinter den Arminen zurück. Levin Mischeck stellte die frühe Führung für die Gastgeber her, die im zweiten Durchgang noch zweimal nachlegten.

B-Junioren, Regionalliga Nord

Holstein Kiel II – VfL Wolfsburg II 0:0 (0:0). Tore: Fehlanzeige.

Die U16-Reserve der Bundesligamannschaft verpasste in Kiel den zweiten Sieg in Folge. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben es aber leider verpasst, in Führung zu gehen. Die erste Hälfte war ein Schritt nach vorn“, fasste Patrick Kunig, der Trainer der „Jung-Wölfe“ zusammen.

B-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Rabsch (6.), 1:1 Thiel (33.), 1:2 Marinkovic (39.), 1:3 Mourad (41.).

Wichtiger Auswärtserfolg für den SSV, der einen frühen Rückstand noch im ersten Spielabschnitt drehte. Zakaria Mourad machte nach der Pause alles klar und bugsierte seine Farben aus der Abstiegszone.

VfB Fallersleben – JFV 37 Göttingen 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Gonzales (10.), 2:0 Spatola (11.), 3:0 Bohmbach (23.), 3:1 Schmidt (48.), 4:1 Gonzales (61.), 5:1 Dresa (70.).

Die Hoffmannstädter, sie bleiben oben dran. Mit dem Vorletzten hatte der VfB wenig Probleme und bog bereits in Halbzeit 1 auf die Siegerstraße ein.

C-Junioren, Regionalliga Nord

VfL Wolfsburg – JFV Weyhe-Stuhr 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Hernandez Soler (12.), 2:0 Iwuala (28.), 3:0 Almjbel (36.), 4:0 Hernandez Soler (52.), 5:0 Müller (57.), 6:0 Hernandez Soler (59.).

Ein halbes Dutzend Tore schenkten die Grün-Weißen dem Vorletzten ein. Mann des Tages aufseiten der „Wölfe“ war Elias Hernandez Solar, der mit einem Dreierpack glänzte. VfL Trainer Tobias Holm: „Es war ein sehr überzeugender Sieg.“

C-Junioren, Landesliga

VfB Peine – VfL Wolfsburg II 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Aytac (3.), 0:2 Ullrich (18.), 1:2 Neubauer (22.), 1:3 Aytac (34.), 1:4 Wagner (53.).

Einen souveränen Auftritt legte Wolfsburgs Regionalliga-Reserve beim Tabellenletzten hin. Dabei drückten die Gäste aus der Volkswagenstadt insbesondere in Hälfte 1 auf das Gaspedal. Trotz des „Dreiers“ war Gäste-Coach Ingo Schlösser nicht ganz zufrieden: „Es war eine durchwachsene Leistung von uns. Im letzten Drittel waren wir oft nicht zwingend und haben nicht immer konsequent verteidigt.“

SSV Vorsfelde – Eintracht Braunschweig II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 (1.), 2:0 (47.), 2:1 (59.), 3:1 (66.), 4:1 (70.).

Durch den Heimsieg gegen die Reserve des BTSV bleiben die Eberstädter Spitzenreiter MTV Gifhorn auf den Fersen. Nach dem Blitztor nach 60 Sekunden folgten zwar in Abschnitt 1 keine weiteren Treffer, dafür legte der SSV nach dem Pausentee noch dreimal nach.

SC Göttingen 05 – VfB Fallersleben 7:1 (3:0). Tore: 1:0 Korte (8.), 2:0, 3:0 Kunze (18., 29.), 4:0 Korte (46.), 5:0 Jafari (57.), 6:0 Krieft (60.), 7:0 Mücke (62.), 7:1 Makina (67.).

Da war nichts zu holen für den VfB beim aktuellen Tabellenzweiten. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber gut los und gingen mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Danach kam es für die Hoffmannstädter knüppeldick.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de