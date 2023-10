Nach dem Wechsel löst der VfL Wolfsburg die Handbremse

Nach 40 Minuten löste sich die Anspannung langsam. Die Zweifel wichen der Überzeugung, den ersten Sieg unter Neu-Trainerin Lena Witzke einfahren zu können. Am Ende ließen die Handballerinnen des VfL Wolfsburg der HSG Schaumburg Nord keine Chance. Mit 31:20 (10:8) gewannen die „Hurricanes“ gegen das Oberliga-Schlusslicht.

Eines wurde früh klar in der Partie: Die viele Trainingsarbeit hatte sich ausgezahlt. „Wir haben in der vergangenen Woche den Fokus auf die Defensive gelegt, fast ausschließlich Abwehrformationen trainiert“, berichtete VfL-Trainerin Witzke. Die Übungsleiterin verfolgte in ihrer ersten vollständigen Trainingswoche das Ziel, dem Team Sicherheit zu geben. Über eine stabile Defensive zu einfachen Toren kommen – so der Plan. Und der ging auf.

Im ersten Durchgang halten sich die Wolfsburgerinnen noch merklich zurück

Allerdings brauchte es etwas, bis die Tore auch tatsächlich fielen. Denn im ersten Durchgang hielten sich die Wolfsburgerinnen noch merklich zurück. „Wir haben mit angezogener Handbremse gespielt“, sagte Witzke. Die Abwehr aber stand: Nur acht Gegentreffer kassierten die „Hurricanes“ in der ersten Spielhälfte. „Das Team hat umgesetzt, was wir trainiert haben“, betonte Witzke. Immer wieder schaffte es der VfL, Ballverluste der HSG zu provozieren. Anders als noch bei ihrem Debüt auf der Wolfsburger Bank ließ Witzke diesmal eine 5:1-Formation spielen.

Zu einer Schlüsselszene hätte die rote Karte gegen Nele Kruck werden können. In der letzten Aktion des ersten Durchgangs handelte sich die treffsichere Rückraumspielerin einen Platzverweis ein. „Wir mussten umstellen“, sagte Witzke, die Finja Kiefel auf Halbrechts brachte. Kiefels Auftrag: Rechtsaußen Jette Holzkamp einsetzen. „Ich wollte Jette mehr ins Spiel einbinden“, erklärte Witzke. Warum, demonstrierte das VfL-Talent in Halbzeit 2: Holzkamp gelangen allein sechs Tore nach der Pause.

Jette Holzkamp dreht nach dem Seitenwechsel ordentlich auf

Die Holzkamp-Tore halfen den Wolfsburgerinnen, sich immer deutlicher abzusetzen. In der 41. Minute führten sie mit 17:12. In die Schlussminuten ging der VfL mit einer zweistelligen Führung (24:14). „Wir haben Mut gefasst, das Tempo erhöht“, berichtete Lena Witzke. Neben Holzkamp verdiente sich das norwegische Torwart-Talent Emilie Lundberg ein Sonderlob der Trainerin. „Emilie war sehr stark.“

VfL Wolfsburg: Lundberg, Adlung-Friede – Holzkamp (7), Schmidt (1), Kruck (1), Kohn (8), Mers (3), Kiefel (1), Mudrow, Paul, Märsch (2), Tauker (4), Klauenberg (3), Meyer (1).

