Für den VfB gibt’s „keinen Schönheitspreis“, aber erste Punkte

Fallersleben. Im vierten Anlauf in dieser Oberliga-Saison hat es endlich geklappt: Die Handballer des VfB Fallersleben fuhren den ersten Sieg ein.

Spielerisch ist noch Luft nach oben, doch auch für den wenig berauschenden Auftritt gegen die SG Börde Handball gab’s zwei Punkte – und nur das zählte für den VfB Fallersleben. Die VfB-Handballer setzten sich gegen Börde mit 34:29 (18:13) durch und fuhren damit ihre ersten Oberliga-Punkte dieser Spielzeit ein.

Nach den Niederlagen gegen Bissendorf-Holte und Northeim fand Mike Knobbe zwar reichlich lobende Worte für die couragierten Auftritte seiner Mannschaft, in der Tabelle aber fiel der VfB ab: 0 Punkte nach 3 Spielen. Vor der Begegnung mit Börde war die Marschroute für Fallerslebens Trainer klar: ein Sieg – egal, wie! Und sein Team lieferte. „Das war wichtig fürs Selbstbewusstsein“, betonte Knobbe.

VfB Fallersleben legt in der Anfangsviertelstunde den Grundstock zum Sieg

Die Hoffmannstädter gingen die Begegnung bestimmend an. Die ersten drei Treffer erzielten die Hausherren. Die SG sah sich schon nach knapp neun Minuten dazu gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. „Wir sind mit der richtigen Einstellung in die Partie gegangen“, lobte Knobbe. „Unsere Abwehr war bereit, hart zu arbeiten. Offensiv haben wir unsere Chancen genutzt.“ Stark war auch Schlussmann Timon Wilken. Der Torwart-Routinier fing mehrere SG-Abschlüsse ab. „Timon hat einen entscheidenden Beitrag geleistet“, erklärte Knobbe. Dessen Mannschaft setzte sich auf fünf Tore ab (8:3, 15.) und hielt diesen Abstand bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde es noch deutlicher. Bert Hartfiel und Paul Perl trafen für den VfB und brachten die „Lions“ mit sieben Toren in Führung (20:13). Diejenigen Fallersleben-Fans, die nun ein Schützenfest kommen sahen, täuschten sich allerdings. Börde steckte nicht auf – und der VfB wurde nachlässig. „Bei sieben Toren Vorsprung haben wir es etwas zu locker angehen lassen“, kritisierte Knobbe. Fallersleben verpasste es, in Überzahl (38.) seinen Vorsprung auszubauen. Hartfiel scheiterte per Siebenmeter, im Gegenzug fiel das 23:20. Knobbe reagierte mit einem Time-out (39.).

In der Schlussphase setzt sich der VfB Fallersleben entscheidend ab

Die Fehlerdiagnose des Trainers: „Wir haben es teilweise zu gut machen wollen, waren übereifrig.“ Der Coach fand die richtigen Worte, beruhigte sein Team. Den ersten Treffer nach der VfB-Auszeit erzielte zwar noch Börde, danach drehten die Fallersleber jedoch auf. Dank eines 6:1-Laufs setzten sich die Hausherren bis auf 29:22 (52.) ab. Die Begegnung war entschieden. In den letzten Spielminuten ging es nur noch darum, wie hoch der Heimsieg ausfallen würde. Knobbe war zufrieden. „Einen Schönheitspreis haben wir für den Handball nicht gewonnen, aber dafür die zwei Punkte.“

Bester Mann auf dem Feld: Linksaußen Paul Perl. Der Nachwuchsspieler kam auf elf Treffer, zwei davon per Siebenmeter. „Paul war sehr gut“, befand Knobbe.

VfB: Wilken, Hoch – Meyer (3), Hartfiel (6), Steiner, Schroeter (5), Ströh, Lopez (1), Frankenberg (1), Hillwig (2), Fuhlrott (3), Behrens (1), Hornke (1), Perl (11).

kis

