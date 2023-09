40:31 – MTV Vorsfelde lässt es auswärts richtig krachen

Vorsfelde Der Oberligist knackt in Bad Nenndorf gegen die HSG Schaumburg-Nord die 40-Tore-Marke und setzt sich in der Tabelle oben fest.

Auch vom zweiten Stolperstein der noch jungen Oberliga-Saison haben sich die Handballer des MTV Vorsfelde nicht aus dem Tritt bringen lassen. Nach dem klaren Sieg bei der SG Börde setzten sich die Eberstädter genauso problemlos bei der HSG Schaumburg-Nord durch. Beim 40:31 (17:16)-Auswärtserfolg dominierten die „Razorbacks“ vor allem die zweite Spielhälfte.

Sonderbewachung für Vorsfeldes Toptorschützen Lasse Giese

Viel Freude kommt in Vorsfelde nicht auf, wenn das Auswärtsspiel in Bad Nenndorf auf dem Spielplan naht. „Wir haben uns bei Schaumburg-Nord immer wieder schwer getan“, erinnerte sich MTV-Coach Daniel Heimann. Auch in dieser Saison waren die Vorsfelder eingestellt auf eine unangenehme Partie – und genau die erlebten die „Razorbacks“. Der Gastgeber hatte sich dazu entschieden, über die gesamte Spieldauer den MTV-Topschützen Lasse Giese in Manndeckung zu nehmen. „Das Resultat war, dass wir ein Fünf-gegen-Fünf gespielt haben“, berichtete Marius Thiele, Mannschaftsführer der Vorsfelder. Die taktische Maßnahme habe sie zwar nicht überrascht, betonte Heimann, doch es brauchte eine Weile, bis die Eberstädter ihre Abläufe angepasst hatten. „Unsere Routinen waren gebrochen“, sagte der MTV-Trainer. „Aber die Mannschaft hat das bravourös gelöst.“

Unser Kader ist jetzt sehr ausgewogen. Ich habe immer Wechselmöglichkeiten. Vorsfeldes Trainer Daniel Heimann über seine personellen Alternativen im Aufgebot des Handball-Oberligisten

Bis zur Halbzeitpause schafften es die Hausherren, den Favoriten zu beschäftigen. Die Vorsfelder verpassten es, sich einen deutlicheren Vorsprung zu erspielen. „Wir hatten einige schläfrige Momente in der Abwehr“, erklärte Thiele. Mit einer knappen Führung gingen die Gäste in die zweite Hälfte. Heimann war trotzdem siegessicher. „Dass wir geduldig agieren müssen, war vorher klar. Ich hatte immer Vertrauen in meine Mannschaft“, versicherte der Coach. Die leichten Anpassungen, die die Vorsfelder in der Pause vornahmen, schlugen im Spielverlauf zu Buche. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns langsam absetzen können“, berichtete Heimann. Der MTV-Trainer profitierte von seiner starken Bank. „Unser Kader ist jetzt sehr ausgewogen. Ich habe immer Wechselmöglichkeiten.“

Mit dem obligatorischen Kabinen-Siegerfoto feiern die Vorsfelder sich und ihren Sieg über die HSG Schaumburg-Nord. Foto: Privat

Innerhalb von fünf Minuten hatten die „Razorbacks“ auf 21:17 (35.) gestellt. Der Vorsprung blieb bis zehn Minuten vor Spielende bei vier bis fünf Toren. Nach 52 Minuten lagen sieben Treffer zwischen den Kontrahenten (37:30), die Begegnung war entschieden. „Schaumburg-Nord hat für jedes seiner Tore arbeiten müssen. Irgendwann gingen ihnen die Kräfte aus“, betonte Mannschaftsführer Thiele. Heimann zog ein zufriedenes Fazit: „Die Torverteilung war sehr ausgeglichen. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Und noch lange nicht am Ende der Entwicklung. Anfang Oktober werden die Stammspieler Yannik Schilling und Jakob Nowak zurück im Mannschaftstraining erwartet. Heimann könnte schon im Heimspiel gegen Nienburg am 7. Oktober vor einem Luxusproblem im Rückraum stehen. Die Auswahl an Topspielern war lange nicht so groß.

MTV: Weber, Krüger – Vuckovic (8), Wiegner, Steinke (6), Mbanefo (7), Thiele (7), Liebich, Ludwig, Sievert (1), Giese (1), Frädermann (2), Hoffmann (6), Sperling (2).

