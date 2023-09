Zweitliga-Erfahrung für Lupo Martini Wolfsburg

Das ist mal eine Überraschung – und eine enorme Verstärkung für Lupo Martini Wolfsburg: Der Fußball-Oberligist stellte am Donnerstagabend überraschend einen weiteren Neuzugang vor. Der 30-jährige Robert Herrmann schließt sich den Kreuzheidern an und wird ihnen mit seinen sportlichen Qualitäten und seiner Erfahrung sehr helfen. Für das Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfL Oldenburg ist Herrmann indes noch keine Option.

31 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga, 82 in der 3. Liga und weit über 100 Einsätze in der Regionalliga – viel mehr braucht man über die Qualität des Linksaußen nicht zu verlieren. Lupos Trainer Michele Rizzi geht dennoch weiter ins Detail: „Robert hat eine sehr gute Technik, ist schnell und robust. Außerdem hilft er uns mit seiner Erfahrung enorm weiter.“ Rizzi habe so schon eine technisch starke Mannschaft zur Verfügung, „aber bei Robert ist dann noch mal ein Unterschied zu erkennen. Er hat auch auf engstem Raum immer gute Lösungen.“

Zuletzt stand der gebürtige Brandenburger Herrmann beim FSV Zwickau unter Vertrag, war von 2014 bis 2016 Stammspieler bei der U23 des VfL Wolfsburg. In der Zeit stand er schon mit den Lupo-Kickern David Chamorro und Junior Ebot-Etchi gemeinsam auf dem Platz. Über den SV Sandhausen, den FC Erzgebirge Aue und die Würzburger Kickers führte sein Weg nun über Zwickau zurück nach Wolfsburg.

„Wir haben mitbekommen, dass Robert seinen Lebensmittelpunkt nach Wolfsburg verlagern möchte“, erklärt Rizzi. Und wenn ein Spieler dieser Güte in die Gegend zieht, dann muss man als Oberligist seine Chance nutzen. Der Verein und der Linksfuß fanden in den ersten Gesprächen sofort einen Nenner. „Es ist schön, dass es geklappt hat“, freut sich Rizzi. Denn nach dem unerwarteten und kurzfristigen Abgang von Can Degirmenci (Bremer SV) hatte der Kader des Vizemeisters auf der linken offensiven Außenbahn noch eine offene Stelle, die „Andrea Rizzo und Maurizio Grimaldi bisher super gefüllt haben. Aber es war klar, dass wir auf dieser Position noch etwas tun müssen.“

Es wird immer schwieriger auf dem Transfermarkt. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, für das Leben nach dem Fußball beruflich Fuß zu fassen. Lupos Neuzugang Robert Herrmann

Herrmann hätte seine Profi-Karriere gern noch fortgesetzt. Der Schritt in die Oberliga „war mit 30 noch nicht geplant“. Doch es war an der Zeit, eine Entscheidung zu fällen. „Es wird immer schwieriger auf dem Transfermarkt. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, für das Leben nach dem Fußball beruflich Fuß zu fassen.“ Da seine Verlobte aus Wolfsburg kommt und auch hier arbeitet, war für Herrmann klar, dass es für ihn auch zurück in die Volkswagenstadt geht. Lupo war für ihn der erste Ansprechpartner. „Der Verein war in der Vergangenheit immer erfolgreich. Und auch wegen der Jungs, die ich schon kannte, ist Lupo die erste Wahl gewesen. Ich wurde super freundlich aufgenommen.“

Seit knapp zwei Wochen trainiert Herrmann bei Lupo schon mit. Das Potenzial in der Mannschaft blieb ihm nicht verborgen. In der jungen Lupo-Truppe gibt es einige Spieler, die von einer Profi-Karriere träumen. Da kommt ein „Veteran“ wie Herrmann genau richtig. „Ich will versuchen, den Jungs mitzugeben, was es bedeutet und was es braucht, Profi zu werden.“

Pietro Ficara, Lupos frischgewählter 2. Vorsitzender, war über diesen Transfercoup überaus glücklich: „So einen Spieler wie Robert zu überzeugen und zu bekommen, macht uns als Verein sehr stolz. Dass wir sein erster Ansprechpartner waren, ist ein Beleg für unsere gute Arbeit in der Vergangenheit. Wir haben offensichtlich einen guten Ruf.“ Die Gespräche mit Herrmann seien komplett unkompliziert gewesen. Ficara: „Dass wir nach 15 Minuten und einem Handschlag den Verhandlungstisch wieder verlassen haben, spricht für Roberts guten Charakter.“

Am Sonntag noch ohne Herrmann in Oldenburg

Für das Spiel in Oldenburg ist Herrmann noch keine Option. Nach vier Monaten Pause vom Leistungsfußball hat er noch einen kleinen Trainingsrückstand. Trainer Rizzi plant ihn frühestens für das Pokalspiel gegen den STK Eilvese (Di., 3. Oktober) ein. Gegen den VfL muss es Lupo aber auf jeden Fall noch ohne Hermann richten. Aber ob mit oder ohne Herrmann – die Aufgabe in Oldenburg ist eine ordentliche.

Sie sind aber besser, als es der Punktestand vermuten lässt. Wir müssen richtig gut sein, um dort zu gewinnen. Michele Rizzi, Trainer von Lupo Martini, über den nächsten Gegner VfL Oldenburg

„Es treffen zwei junge, gute Mannschaften aufeinander“, blickt Rizzi voraus. Die Oldenburger seien „sehr aktiv mit und ohne Ball, spielen ein gutes Gegenpressing und setzen den Gegner früh unter Druck“. Der VfL müsste in der Tabelle eigentlich besser dastehen, meint Lupos Trainer. Mit zehn Zählern finden sich die Oldenburg erderzeit auf Platz 9 wieder. „Sie sind aber besser, als es der Punktestand vermuten lässt. Wir müssen richtig gut sein, um dort zu gewinnen.“

