Handball-Oberliga VfB Fallersleben startet in die Saison der Finalspiele

Es wird eine anspruchsvolle Spielzeit für Bert Hartfiel (am Ball) und den Handball-Oberligisten VfB Fallersleben.

Fallersleben Der VfB greift in die Spielzeit ein, in der es fast an jedem Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um einen Top-6-Platz geht.