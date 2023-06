Hähnel scheidet bei Classic-DM gegen Vize-Weltmeister aus

Erst im Viertelfinale war ein Vize-Weltmeister Endstation für Mathias Hähnel vom KV Wolfsburg bei den deutschen Einzelmeisterschaften der Classic-Kegler in München. Vereinskollegin Svenja Schade verpasste bei den Damen den Einzug ins Viertelfinale nur knapp.

Mehr aus dem Wolfsburger Sport:

In der Herren-Qualifikationsrunde ging Hähnel gleich als Erstes auf die Bahnen und musste mindestens Platz 16 (von 32) für das Weiterkommen erreichen. In einem Starterfeld mit Erstliga- und Nationalspielern konnte sich der Wolfsburger am Ende mit sehr starken 660 Kegeln auf Platz 8 spielen und kam weiter. Im Viertelfinale traf er dann auf Christian Wilke aus Zerbst, der wenige Wochen zuvor Vize-Weltmeister mit der Mannschaft im kroatischen Varazdin geworden war. Hähnel gewann Satz 1, doch Wilke siegte am Ende mit 3:1 Satzpunkten und 688:644 Kegeln klar.

Schade zeigte mit 562 Kegeln in der „Quali“ zwar eine gute Leistung, schied aber als 25. aus.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de