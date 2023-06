Serie der Blue Wings Wolfsburg reißt gegen Aufstiegsaspirant

Diese Aufholjagd kam zu spät: Die American Footballer der Blue Wings Wolfsburg haben im dritten Regionalliga-Saisonspiel ihre erste Niederlage kassiert. Nach zwei Heimsiegen zuvor besiegelte Staffel-Mitfavorit Hannover Grizzlies beim 14:20 (0:8, 0:6, 0:6, 14:0) die erste Niederlage vor 250 Fans im TV-Jahn-Stadion.

Die Wolfsburger waren in der ersten Hälfte vor allem damit beschäftigt, die Grizzlies-Offensive in den Griff zu bekommen. Zunächst hatten die Blue Wings noch Glück, dass ein Hannoveraner Pass in die Endzone aufgrund einer Strafe zurückgepfiffen wurde. So dauerte es bis zum Ende des ersten Viertels, bis die Gäste sich doch auf die Anzeigetafel brachten, Touchdown inklusive zwei Extrapunkten. Und auch kurz vor der Halbzeit schlugen die Grizzlies mit einem kurzen Pass in die Endzone noch einmal zu.

Erst im Schlussviertel kommen die Blue Wings Wolfsburg in Tritt

Die Wolfsburger schafften es im Anschluss zwar zunächst, Hannovers Offensive in Schach zu halten und den ersten langen Drive im 21. Spielzug durch ein gemeinsames Tackle der Verteidiger Julian Pauls,Julien Reitmeier und Marcel Moser zu stoppen. Doch die Blue-Wings-Offensive blieb dann nur kurz in Ballbesitz, und die nächste Grizzlies-Angriffswelle endete erst in der Endzone – 20:0.

Erst im Schlussviertel gelang es dem TV Jahn, den Ball erstmals über das gesamte Feld zu bewegen. Runningback Kevin Walter trug das Ei schließlich zu den ersten sechs Punkten in die Endzone, Kicker Chris Sonderhoff legte den Extrapunkt hinterher.

Louis Agbortabi 65-Yard-Return kommt zu spät

Kurz vor Schluss verkürzte das Special Team durch Louis Agbortabi mit einem Punt Return über 65 Yards nebst Extrapunkt durch Sonderhoff auf 14:20. Die ganz große Spannung kam allerdings nicht mehr auf, der folgende Kickoff landete bei den Grizzlies, die die Uhr herunterlaufen ließen.

Auf die Blue Wings wartet am 17. Juni (16 Uhr) das nächste Duell gegen einen Titelanwärter. Bei den ebenfalls ungeschlagenen Hamburg Pioneers steigt das erste Auswärtsspiel. Dort gibt’s auch ein Wiedersehen mit Ballträger Michael Mannott. Der Runningback spielte in den vergangenen zwei Jahren in Wolfsburg, studiert seit vergangenem Herbst in der Hansestadt.

red

