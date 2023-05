Der TSV Sülfeld (in grün) ist in diesem Kalenderjahr in der Kreisliga noch ungeschlagen, möchte diese Serie auch im Spitzenspiel gegen die SG TSV/ESV ausbauen.

Wolfsburg. Der formstarke TSV Sülfeld hat etwas dagegen. Am Dienstag steht in Sülfeld das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga Wolfsburg an.