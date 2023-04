Vorsfelde freut sich auf Länderspiel-Doppelpack

In gut einer Woche wird’s international, der SSV Vorsfelde, dessen 1. Fußball-Mannschaft sich mit großen Schritten auf dem Weg in die Fußball-Oberliga befindet, freut sich auf die ersten beiden Länderspiele im Drömlingstadion. Am Montag, 8. Mai, um 17 Uhr und am Donnerstag, 11. Mai, um 11 Uhr trifft die deutsche U18-Nationalmannschaft jeweils auf die Alterskollegen aus Dänemark.

„Wir sind stolz, dass ein solcher Leckerbissen auf unserer Anlage stattfindet, so SSV-Chef Rüdiger Adamczyk (Foto rechts). Der Klub ist glücklich, dass der deutsche Verband den Kontakt nach Vorsfelde gesucht hat. Die Bedingungen im Drömlingstadion hatten zu überzeugen gewusst, als im Vorjahr die Slowakei und Belarus in Vorsfelde trainierten. Beide Länder hatten an einem Quali-Turnier für die U19-EM in der Region teilgenommen. Dennoch scheuen sie beim SSV im Vorfeld keine Mühen, bringen den ohnehin schon gut zu bespielenden Rasenplatz auf Vordermann, kümmern sich um die Sicherheit sowie um die zeitlichen Abläufe – alles ehrenamtlich und mit zahlreichen Helfern. Das sei „unbezahlbar“, betont Jens Kirsch.

SSV Vorsfelde stellt Orga-Team auf die Beine

Der SSV will glänzen, wenn der DFB auf seiner Anlage zu Gast ist, hat eigens ein Organisations-Team um die Vorstandsmitglieder Kirsch, Thomas Bammel und Kurt Neumann, Jugendleiter Michael Mokry sowie Uwe Sülberg gebildet. Insgesamt 20 Freiwillige packen mit an, damit der Länderspiel-Doppelpack zum Erfolg wird; es dürfen aber gerne noch mehr werden.

„Diese Veranstaltung ist für die Stadt Wolfsburg und für Vorsfelde eine Bereicherung“, sind sich Kirsch und Bammel einig. Beim SSV rechnen sie mit 550 bis 800 Zuschauern an beiden Tagen. Aktuell rührt der Klub in den Wolfsburger Schulen die Werbetrommel für die Länderspiele, möchte für die Talente-Schau eine Top-Kulisse bieten.

Drei Spieler des VfL Wolfsburg in den Nationalmannschaften

Tickets gibt es dabei zum einen über die Homepage des Deutschen Fußball-Bundes im Internet. Aber auch die Tageskassen sollen geöffnet werden. Zwischen zwei und fünf Euro kosten die Eintrittskarten.

Zu sehen gibt’s zwei hochklassige Nachwuchs-Duelle – und zwar mit dreifacher VfL-Beteiligung. Im Aufgebot von DFB-Trainer Christian Wörns stehen mit dem aus Hannover stammenden Kofi Amoako und Jung-Profi Dzenan Pejcinovic zwei Wolfsburger U19-Talente. Und sie treffen gegen Dänemark auf ihren VfL-Teamkollegen, den Innenverteidiger Christian Östergaard, der bisher einen Einsatz im Team von Trainer Morten Eskesen vorweisen kann.

hot/red

