Weltmeister-Trio und ein Newcomer feiern DM-Erfolge für den VfL

Erneute Titelehren für die Armwrestler des VfL Wolfsburg: Das Weltmeister-Trio des Vereins sowie sein Newcomer schnappten sich bei den deutschen Meisterschaften in Heilbronn den Sieg, zudem gab’s drei zweite Plätze für die Grün-Weißen.

Es war eine Marathon-Veranstaltung für die Kämpfer, erst in der Nacht gegen 1.45 Uhr war die DM, die am Morgen um 10 Uhr begonnen hatte, beendet. Schon tags zuvor hatten die VfLer die sechsstündige Fahrt plus Regstrierung und Wiegen absolviert.

Jan Täger gewinnt das Bruderduell mit links

Am Wettkampftisch setzte das Wolfsburger Weltmeister-Trio seinen Siegeszug aber trotzdem fort: Die Brüder Jan und Fabian Täger sowie Matthias Schlitte gaben sie sich auch national keine Blöße. In der Kategorie bis 70 Kilogramm kam es sogar mit dem linken Arm im Finale zu einem Bruderduell, nachdem beide Tägers zuvor nichts hatten anbrennen lassen. Hier setzte sich Jan Täger durch. Mit dem rechten Arm kam Fabian Täger zum Sieg.

Schlitte machte es seinen VfL-Kollegen nach und errang Gold in der Klasse bis 80 kg. Der „Hellboy“ ließ seiner Konkurrenz ebenfalls keine Chance, erreichte nach einem packenden Duell mit Kai Hoffmann (Armwrestling Frankenpower) bereits seinen 13. nationalen Titel.

Klassen sorgt für Überraschung

Für eine Überraschung sorgte Michael Klassen. Der Neuzugang erkämpfte sich bei seiner zweiten DM den Titel in der Behindertenklasse mit dem rechten Arm. Alle vier Wolfsburger Sieger sicherten sich damit auch einen Platz im deutschen Nationalteam für die Europameisterschaft sowie die WM. Jan und Fabian Täger sowie Schlitte haben die EM im Mai in Finnland bereits fest im Blick und befinden sich im Training.

Bei den Frauen musste sich Laura Branding lediglich Rosa Baltodano geschlagen geben. Baltodano war erst in diesem Jahr eingebürgert worden. Laura Branding verlangte der Weltmeisterin alles ab, holte sowohl mit rechts als auch mit links Silber. VfL-Urgestein Marco Lüpke (bis 110 kg) zeigte starke Leistungen und landete auf Rang 6. Alexander Engelmann, Sebastian Jankow (beide Newcomer bis 80 kg) und Alexander Gleich (Jugend) freuten sich ebenfalls über Top-Ten-Platzierungen.

Coach Köppen lobt: Alle haben sich gut präsentiert

„250 Teilnehmer und ein Wettkampf über mehr als 15 Stunden bringen jeden Sportler an seine Grenzen. Die Klassen waren hammerhart besetzt – vier Titel und drei Vizemeisterschaften sind eine sehr starke Bilanz“, freute sich Olaf Köppen. „Alle haben sich gut präsentiert – das ist bei diesem Mammutprogramm nicht selbstverständlich“, so der VfL-Trainer weiter.

Köppen und Co. freuen sich schon jetzt auf das nächste Heimspiel. Das international besetzte „Over the Top“, das in den vergangenen Jahren als Freiluft-Event in der Innenstadt ausgerichtet wurde, findet am 12. August im Kulturzentrum Hallenbad statt.

