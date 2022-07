Triathleten des VfL Wolfsburg sind weiter auf Kurs

Die 2. Triathlon-Bundesliga entpuppt sich auch im Jahr 2022 als ein hartes Stück Arbeit für die besten Athleten des VfL Wolfsburg. Aber das Team befindet sich für das erklärte Saisonziel – den Klassenerhalt – voll auf Kurs.

Nach Platz 7 in Gütersloh und Rang 11 in Eutin stand in Verl am vergangenen Sonntag das dritte von insgesamt fünf Rennen an. Für die Wolfsburger reichte es für den 13. Rang in der 19 Mannschaften umfassenden Liga. In der Gesamtwertung bedeutet das derzeit den 9. Platz.

Beim ausgedünnten VfL-Kader durfte nicht schieflaufen

Für den VfL gingen in Verl Sören Weniger, Mirco Fuhrmann, Stefan Becker und Marc Günther an den Start. Erlaubt sind eigentlich fünf Starter, verletzungs- und krankheitsbedingt mussten die Wölfe jedoch auf mehrere Athleten verzichten. Da für das Mannschaftsergebnis die vier schnellsten Athleten eines Teams gewertet werden, durfte also nichts schief gehen.

Die Wolfsburger konnten sich in dem stark besetzten Rennen über die Sprint-Distanz gut behaupten. Das vorentscheidende Schwimmen absolvierte Mirco Fuhrmann als schnellster VfLer, gefolgt von Sören Weniger. Mit etwas Abstand folgten dann Stefan Becker und Marc Günther.

Marc Günther macht beim Lauf die meisten Plätze gut

Folglich erwischten Fuhrmann und Weniger eine der vorderen Gruppen auf dem Rad und konnten sich in eine gute Ausgangsposition für den abschließenden Lauf bringen. Becker und Günther mussten hingegen deutlich mehr in die Pedale treten, um zunächst den Anschluss an eine größere Radgruppe herzustellen. Zur Gruppe der zwei anderen Wolfsburger konnten sie nicht mehr aufschließen, arbeiteten sich aber dennoch mit einer starken Leistung auf dem Rad nach vorne.

Beim abschließenden Lauf war es dann aber letztlich Günther, der sich am weitesten durch das Feld schieben konnte. Er landete auf Platz 43 von 86 Startern. Weniger. beendete den Wettkampf auf Rang 51, Becker kam knapp dahinter auf 53 ins Ziel. Fuhrmann auf dem 64. Platz komplettierten das Feld der VfLer.

