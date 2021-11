Mit vier Einzelsiegen schraubte Neuhaus' Topspieler Niklas Beliaev seine starke Hinrunden-Bilanz auf 13:1 aus. Damit sowie mit zwei Doppelerfolgen war die Nummer 1 des SSV maßgeblich an den zwei Siegen in Vechelde und Sorsum beteiligt.

Neuhaus. Die Männer des SSV Neuhaus bleiben in der Tischtennis-Verbandsliga dank der Siege in Vechelde und Sorsum an der Tabellenspitze dran.