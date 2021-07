Die Young Grizzlys Wolfsburg öffnen die Eislaufschule wieder

Fast eineinhalb Jahre, etwa ein Viertel seines jungen Lebens, ist es her, dass der mittlerweile knapp sechsjährige Tayfun Elyas letztmals auf dem Eis stand. Im Herbst 2019 hatte der Knirps in der Laufschule der Young Grizzlys Wolfsburg mit Schlittschuhlaufen begonnen und will seitdem Eishockeyspieler werden. Doch die Corona-Pandemie legte seine Pläne auf Eis. Am 14. August soll der Talentschuppen wieder öffnen.

Mehr zum Thema:

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tayfun Elyas ist ein Beispiel von vielen. Der Junge aus Bokensdorf hat in der Zwischenzeit seinen kleinen Bruder Finley (3) überzeugt, ihm nachzueifern. Im heimischen Garten oder sogar auf Inlinern vor dem Haus kommen Schläger und Puck zum Einsatz. Mutter Kimberly Becker ist mitunter mittendrin im Geschehen. „Die Kinder freuen sich sehr darauf, dass es bald wieder aufs Eis geht“, erzählt sie. Ihr ältester Spross mache sogar schon das Trockentraining der Bambini-Mannschaft mit und werde bereits Anfang August zum richtigen Eishockey-Training aufs Eis dürfen.

Frank Müller, 1. Vorsitzender des Stammvereins EHC Wolfsburg, hofft, dass sich die Corona-Lage nicht wieder verschlechtert. „Wir wollen am 14. August mit maximal 30 Kindern in der Laufschule starten“, sagt er. Wenn die Zahl der Interessenten größer sei, kämen in der Woche darauf andere Kinder an die Reihe. „Wenn alles gut läuft, können wir vielleicht nach und nach die Gruppengröße steigern.“

Young Grizzlys bieten wieder Eislauf an

Für Tayfun Elyas und alle anderen jungen Eishockeycracks wäre das wünschenswert. Corona hat die Talentförderung zurückgeworfen. „Das Tollste für die Kinder ist, dass fast immer einer der DEL-Profis dabei ist“, berichtet Becker. Tayfun Elyas’ großes Vorbild ist Jeff Likens, der nach der vergangenen Saison aber seine Karriere beendet hatte und zurück in die USA gegangen war. „Das“, berichtet die angehende „Hockey-Mom“, „hat für Tränen gesorgt.“ Trocknen kann die die Aussicht auf ein Ende der eislauffreien Zeit für Tayfun Elyas, Finley und Co.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de