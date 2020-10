Die hohen Erwartungen vor dem Auftakt wurden nicht erfüllt: Die Fußballer des SSV Vorsfelde enttäuschten am Samstag zum Start der Landesliga mit einem 1:1 (1:1) bei der FSV Schöningen.

Die Eberstädter erwischten ganz im Gegensatz zur bärenstarken Vorbereitung einen gebrauchten Tag. Ungewohnt viele individuelle Fehler und mangelnde Kreativität in der sonst so starken Offensive waren die ausschlagebenen Punkte, dass es nicht zum Sieg reichte. „Es ist ein gerechtes Ergebnis, bei dem wir uns auch nicht mehr verdient hatten. Wir sind mit dem Endstand sowie dem fußballerischen Vortrag überhaupt nicht zufrieden“, lautete das Urteil von Trainer Willi Feer bei seinem persönlichen Ligadebüt an der Seitenlinie des SSV.

Von Minute 1 an war die eigentliche Rollenverteilung beider Mannschaften klar. Die Heimmannschaft zog sich zurück, überließ dem SSV den Ball und wartete in Lauerstellung auf Konter. Vorsfelde fiel meist zu wenig nach vorne ein. In der 9. Minute hätte es dann fast doch mit der Führung geklappt. Luc Bammel lief nach einem tollen Kombinationsspiel alleine auf den FSV-Torwart zu, haderte jedoch zu lange und vergab schließlich. „Das war echt schade, aber ich verzeihe ihm das. Er ist noch nicht lange im Training. Es fehlt ihm noch an Rhythmus“, erklärte Feer.

Schmerzlich vermisst in der Anfangsformation wurde SSV-Kapitän Michel Haberecht, der angeschlagen passen musste. „Michel hat uns in jeder Hinsicht gefehlt. Er ist in unserer Liga ein Ausnahmekicker“, so Feer. Allerdings stellte der SSV-Coach vor allem heraus, dass er nach keinem „Alibi“ suche. Die ganze Mannschaft habe ihr eigentliches Können einfach zu selten gezeigt.

In der 23. Minute ging Schöningens Plan auf. Nach einem Ballverlust des SSV vollendete Christopher Münch einen guten herausgespielten Konter zur Führung der Gastgeber. Knapp zehn Minuten vor der Halbzeit zeigten die Eberstädter dann ihre Offensivpower. Nach einer schlauen Finte von Fabio Cinquino legte er auf Neuzugang Kevin Schulze, der das 1:1 markierte.

Anschließend neutralisierten sich die Teams ohne ganz gefährliche Möglichkeiten auf beiden Seiten. „Es gibt Trainer, die würden nun draufhauen. Aber ich mache das auf meine Art. Es kann nur im Zusammenspiel besser klappen und das müssen wir nun analysieren“, resümierte Feer.

SSV Vorsfelde: J. Kick – Sarstedt, Gerloff, Topsakel, Schmidt – M. Kick, Bammel (70. Broistedt) – Cinquino (62. Erhoff), Schulze, Moser – Reich (87. Mangione).

Tore: 1:0 Münch (23.), 1:1 Schulze (35.).