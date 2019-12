Trotz Pleite: Vorsfelde zieht Positives aus dem Rekordspiel

Eines haben die Handballer des MTV Vorsfelde geschafft: Sie haben die Übermannschaft der Oberliga normalisiert. Kein Team zuvor hatte den MTV Braunschweig derart intensiv gefordert wie die Eberstädter. Bis in die Schlussphase hielt der MTV das Spitzenspiel am Freitagabend in der VW-Halle offen. Der...