Neuhaus auswärts: Keine Selbstläufer

Die Spielerinnen des SSV Neuhaus sind am Wochenende auswärts gefordert. Für sie geht’s in den Westen Niedersachsens, wo sie bei der Spvg. Oldendorf (Samstag, 18 Uhr) und danach bei Aufsteiger SV Bawinkel (Sonntag, 12 Uhr) die Tabellenspitze der Tischtennis-Oberliga verteidigen wollen. An beiden...