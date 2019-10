Reislingen bastelt am Heimnimbus

Die sichere Mittelfeldplatzierung haben die Fußballer des SV Reislingen-Neuhaus vor allem ihrer Heimstärke zu verdanken. Am Bötzel war der SVR eine Macht, nun wechselt der Landesligist zurück auf den Kunstrasenplatz in Neuhaus. Hält die Heimserie trotzdem? Zu Gast in Neuhaus ist die zweitbeste...