VfL Wolfsburg schlägt Hannover-Badenstedt dank Bülts Analyse

Die akribische Vorbereitung hat sich ausgezahlt: Der VfL Wolfsburg hat die Drittliga-Reserve des TV Hannover-Badenstedt klar in die Schranken gewiesen. Die VfL-Handballerinnen setzten sich in eigener Halle mit 33:28 (16:13) durch und rückten in der Oberliga-Tabelle weiter vor. Zweimal innerhalb...