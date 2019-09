Neuformierter VfB überzeugt zum Auftakt, ohne zu glänzen

Noch lange nicht am Limit, aber doch gut genug, um den Vorjahresvierten HSG Oha deutlich in die Schranken zu weisen – der VfB Fallersleben startete erfolgreich in die neue Verbandsliga-Saison. Mit 32:24 (19:13) setzten sich die VfB-Handballer zum Auftakt gegen Oha durch. Dass es einen guten...