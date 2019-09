Zieht Rüdiger Ziehl die Trumpfkarte Julian Klamt?

Schickt Trainer Rüdiger Ziehl am Samstag geballte Erfahrung auf den Rasen? Die U23-Fußballer des VfL Wolfsburg müssen am Samstag (16 Uhr) im Auswärtsspiel der Regionalliga Nord gegen den SV Drochtersen/Assel ran. Nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Spieltag gegen Hannover 96 II heißt es...