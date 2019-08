Die Bayern kommen: Highlight für den VfL-Nachwuchs

Die A-Junioren-Bundesliga pausiert für drei Wochen, doch für die U19-Fußballer des VfL steht ein echtes Highlight an: In der ersten Runde des DFB-Junioren-Pokals empfangen die Wolfsburger am Sonntag (10 Uhr) den FC Bayern München. Die Generalprobe am Mittwochabend im Niedersachsen-Pokal lief für...