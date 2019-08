Scoccimarro: WM-Start gegen Polin

Am Donnerstag wird es für Giovanna Scoccimarro bei den Weltmeisterschaften in Tokio erstmals ernst. Dann steigt der Einzelwettbewerb in der Klasse bis 70 Kilogramm. Das Judo-Ass des MTV Vorsfelde hat eine vermeintlich leichte Auftaktgegnerin erwischt und geht auch in ihrem Pool auch der...