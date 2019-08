Kick sieht noch Luft nach oben

Es ist das erste Heimspiel der Saison: Nachdem die Fußballer des SSV Vorsfelde mit ihrem neuen Trainer Burkhard Kick erfolgreich in die Saison gestartet sind, steht das erste Landesliga-Spiel vor eigenem Publikum an. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der SSV den TSV Landolfshausen. Der TSV startete mit...